GNR recupera em Albergaria casas modulares furtadas em Águeda

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda recuperou em Albergaria-a-Velha, na passada sexta-feira, dia 20, diverso material que havia sido furtado de uma empresa em Águeda.

No decorrer de uma investigação que decorria há cerca de um mês, por furto num edifício industrial em Águeda, as diligências da GNR culminaram com a identificação de dois indivíduos de 48 e 49 anos.

Foi dado então cumprimento a um mandado de busca, num terreno contíguo a um armazém, que permitiu recuperar diverso material furtado que se destinava à construção de estruturas metálicas.

Foram apreendidos: três casas modulares; um empilhador de 6 mil quilos; maquinaria diversa; materiais destinados à montagem dos referidos módulos; eletrodomésticos, louças sanitárias e de cozinha para equipar uma casa modular.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Águeda.