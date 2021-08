Hospital de Dia da Oncologia regressa à Unidade de Aveiro

O Hospital de Dia da Oncologia do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) esteve a funcionar temporariamente na Unidade de Águeda.

Na próxima segunda feira, dia 23 de agosto, o Hospital de Dia da Oncologia do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), que esteve a funcionar temporariamente na Unidade de Águeda, regressará à Unidade de Aveiro.

No ano passado, a declaração da pandemia obrigou a ajustes na organização dos cuidados prestados ao doente oncológico do CHBV. Assim, com o objetivo de manter o doente oncológico em zonas Covid Free, bem como criar uma enfermaria para doentes com a Covid-19, as instalações físicas do Hospital de Dia de Oncologia foram, temporariamente, transferidas para o Hospital de Águeda.

A partir da próxima segunda-feira, o Hospital de Dia de Oncologia voltará a funcionar na Unidade de Aveiro, em instalações autónomas, numa estrutura modular pré-fabricada, com todas as condições que permitem manter a segurança e qualidade dos cuidados prestados aos doentes.