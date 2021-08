Incêndios: Risco elevado em Aveiro e muito elevado em Coimbra

Risco de incêndio aumenta neste início de semana. Há concelhos do distrito de Coimbra em risco muito elevado e no distrito de Aveiro há situações de municípios em risco elevado.

Esta segunda-feira estão em risco muito elevado de incêndio cerca de 70 municípios dos distritos de Coimbra, Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou ainda em risco elevado mais de 70 concelhos dos distritos de Aveiro, Vila Real, Braga, Porto, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

Em risco máximo, no entanto, estão outros 16 concelhos do interior Norte e Centro e da região do Algarve. O restante território apresenta um risco moderado e reduzido, consoante a região.

Para hoje, o IPMA prevê em Portugal continental pequena subida da temperatura no interior Norte e Centro, céu pouco nublado ou limpo e vento mais intenso na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

As temperaturas máximas vão variar entre os 23º (Viana do Castelo, Porto, Aveiro e Sagres) e os 33º (Évora) e as mínimas entre os 11º (Coimbra e Leiria) e os 18º (Faro).