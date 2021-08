Manuel Alegre vence prémio de poesia António Ramos Rosa com o livro “Quando”

O poeta aguedense Manuel Alegre é o vencedor do Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa. A decisão, anunciada na semana passada pela Câmara de Faro, teve a ver com o facto de o júri ter distinguido, por unanimidade, o seu livro “Quando”.

Para a autarquia de Faro que organiza este prémio, trata-se de “um livro em que o poeta investe a sua longa experiência de escrita e, ao mesmo tempo, dá uma presença muito forte da subjetividade perdida no tempo atual”. E onde o autor de Águeda exprime as “marcas da realidade” atual, “mas transcendendo a circunstância através de uma escrita que rompe com os hábitos do poeta, sendo de sublinhar esta renovação de uma das vozes mais fortes” da poesia portuguesa.

A cerimónia para a entrega deste prémio está marcada para 4 de setembro, no auditório da Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa.

O júri do prémio é constituído pelo poeta, crítico e professor Nuno Júdice, pela professora Carina Infante do Carmo, docente na Universidade do Algarve, e pela jornalista e escritora Isabel Lucas.

Esta iniciativa da Câmara de Faro conta com o patrocínio da Fundação Millenium BCP e os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve, da Universidade do Algarve e do Jornal de Letras, Artes e Ideias.