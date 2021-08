Município de Oliveira do Bairro apoia associações com mais 41 mil euros

Só em 2021, já foram aprovados perto de 700 mil euros para as associações do concelho.

O Município de Oliveira do Bairro aprovou na última reunião de câmara, realizada no dia 12 de agosto, a atribuição de apoios financeiros no valor de mais de 41 mil euros a sete instituições associativas do concelho.

Com estes apoios financeiros foram contempladas a Associação Beneficente Cultura e Recreio da Mamarrosa, o Conservatório de Artes e Comunicação de Oliveira do Bairro, a União Filarmónica do Troviscal, o Centro Social e Paroquial S. Pedro da Palhaça e os Agrupamentos de Escuteiros 480 S. Bartolomeu no Troviscal e 1396 Arcanjo São Miguel em Oliveira do Bairro.

Para além destas associações, o executivo municipal atribuiu ainda uma ajuda financeira de 30 mil euros à Fábrica da Igreja Paroquial de Oiã, para trabalhos de requalificação da Capela de Águas Boas.

De referir que o Município de Oliveira do Bairro já aprovou, em 2021, cerca de 690 mil euros em apoios às associações do concelho.