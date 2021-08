Músico bairradino integra Orquestra de Jovens da União Europeia

Ricardo Pires, de Perrães (Oiã) vai interpretar como solista, em Itália, a obra “Where the Bee Dances”, do compositor Michael Nyman.

O jovem Ricardo Pires, de Perrães (Oiã), concelho de Oliveira do Bairro, foi convidado para a Orquestra de Jovens da União Europeia.

Este oliveirense, com raízes musicais na Banda Marcial de Fermentelos, no vizinho concelho de Águeda, é primeiro-sargento saxofonista da Banda de Música da GNR.

O concerto será dirigido pelo, internacionalmente, aclamado Maestro Vasily Petrenko e terá lugar no Teatro Comunale/ Stadttheater em Bolzano.

“A Guarda Nacional Republicana orgulha-se do nosso militar, que foi convidado para a Orquestra de Jovens da União Europeia, formada há mais de 30 anos e que conta com prestigiados músicos de todos os Estados Membros da União Europeia”, refere, a propósito, uma nota da GNR.

Ricardo Pires iniciou os estudos na Banda Marcial de Fermentelos, seguindo para o Conservatório de Música de Águeda e posteriormente Aveiro com Carlos Firmino e João Figueiredo, respectivamente. Continuou o seu percurso académico na Escola Profissional de Música de Espinho, em 2000, sob a orientação de Francisco Ferreira.

Frequentou várias classes de aperfeiçoamento com Massarão, Francisco Ferreira, Quarteto de Saxofones de Amesterdão, Stéphane Laporte, Jean-Yves Fourmeau e Claude Delangle, António Felipe Belijar, Richard Ducros e Christian Lauba.

Trabalhou com diversas orquestras, dentro das quais se destacam a Orquestra de Sopros dos Templários, a Orquestra de Sopros do Conservatório do Porto, a Orquestra de Jovens de Águeda, a Orquestra de Música de Cinema (Lisboa 2007) e a Orquestra Gulbenkian. Apresentou-se como solista com a Orquestra Clássica da EPME (2001 e 2002), Orquestra de Sopros da ESML (2008), Banda Sinfónica da GNR (2009), Orquestra Gulbenkian (2009) e Banda Sinfónica Portuguesa (2010).

Foi laureado em vários concursos, destacando-se o Concurso Jovens Solistas EPME em 2001 e 2002, 1º Classificado no Prémio Jovens Músicos da RDP, na categoria de Saxofone solista, nível superior em 2009, e 2º classificado do referido concurso em 2002; 3º classificado no II Concurso Internacional “Vítor Santos” em Palmela em 2007. Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian entre 2001 e 2005.

Foto: Michael Madigan