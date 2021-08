Palhaça: Área de serviço para autocaravanas já pode avançar

Este é um dos projetos vencedores da edição de 2019 do Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro. A obra está orçada em 30.740 euros.

A construção de uma Área de Serviço para Autocaravanas na vila da Palhaça vai finalmente avançar, após a formalização da doação do terreno por parte da Junta de Freguesia da Palhaça ao Município de Oliveira do Bairro.

A decisão de aceitar a doação do terreno, localizado na Fonte Bebe-e-Vai-te, onde será concretizada a empreitada, foi aprovada na última Reunião de Câmara do Município, realizada no passado dia 29 de julho.

Recorde-se que a construção da Área de Serviço para Autocaravanas na vila da Palhaça, proposta pelo munícipe António Bernardo, foi um dos projetos vencedores da edição de 2019 do Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro. A empreitada de construção está orçamentada em 30.740 euros.

Após a aprovação do projeto elaborado pela autarquia, há mais de ano e meio, faltava apenas a doação do terreno por parte da Junta de Freguesia da Palhaça para que o processo avançasse, tendo em conta que o Regulamento do Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro não permite a execução de projetos em terrenos pertença de terceiros.

A nova área de serviço para autocaravanas será instalada a nordeste do Parque de Lazer da Palhaça, numa área de aproximadamente 395 m2, havendo a possibilidade de, futuramente, o número de lugares para as autocaravanas ser aumentado, após aquisição do terreno limítrofe.

O projeto inclui 3 lugares, com dimensões de 5 metros de largura e 8 de comprimento, para estacionamento e pernoita de utentes, e uma Estação de Serviço dotada de uma grelha de drenagem para águas sabonetadas, provenientes do lava-loiça e dos duches, conectadas à rede de esgotos, e um local de despejo de cassetes de WC – químico, ligado à rede de saneamento.

A Estação de Serviço estará igualmente dotada de duas saídas de água, uma não potável, utilizada para a limpeza da grelha de drenagem e das cassetes do WC, e a outra potável, para permitir o abastecimento das autocaravanas, que ficarão afastadas e devidamente identificadas, para evitar a contaminação.

A intervenção prevê a movimentação de terras de forma a nivelar o espaço para implantação de espaços destinados a estacionamento e espaços verdes.