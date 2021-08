Parque da Cidade de Oliveira do Bairro celebra a natureza e a vida saudável

Tudo começa ou termina numa lagoa de águas calmas, cúmplice de passeios, de corridas ou de hiatos no corrupio do dia. O Parque da Cidade (ou dos Pinheiros Mansos) vai muito mais além daquela cumplicidade. E desafios e argumentos não faltam para ali nos perdermos.

No revitalizado Parque dos Pinheiros Mansos, onde a fauna e flora foram preservadas, mas com melhoramentos para lhe conferirem atratividade, sem perder o maior cunho natural possível do espaço, foram criados quatro percursos de caminhada/corrida : o Laranja (com 2500 metros), o Azul (com 2200), o Verde (com 1050) e o Vermelho (com 770 metros), que perfazem um total de 6,5 quilómetros que vão fazendo as delícias dos amantes das caminhadas, a quem cabe a decisão sobre o percurso.

Para além da grande extensão de espaços verdes que o Parque oferece, foram idealizados espaços de lazer para os seus visitantes, uns já implementados e outros em fase de construção, a começar por uma área de lazer dedicada às crianças, com vários equipamentos infantis enquadrados no espaço natural, equipamentos de equilíbrio e um polidesportivo.

A reportagem completa faz parte do roteiro Férias em Segurança, concelho de Oliveira do Bairro, que publicamos na edição de 15 de julho do Jornal da Bairrada.