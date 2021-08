Pedro Tondela quer deixar imagem positiva no Rali de Vouzela

A equipa de rali AT Racing anunciou já a sua presença no Rali de Vouzela, em setembro próximo.

A equipa aguedense voltará ao Campeonato Centro de Ralis já nos dias 11 e 12 de setembro. Depois de uma prova menos positiva em Castelo Branco, o piloto Pedro Tondela está motivado e confiante num bom resultado.



“O Rali de Vouzela é uma prova que gosto muito e que já disputei em 2016. Os troços são verdadeiramente espetaculares e têm uma enorme moldura humana. A minha equipa de assistência fez algumas alterações no carro que o deixam com todas as condições para andarmos forte e apostar na vitória na classe. Ainda faremos um pequeno teste antes da prova para voltarmos ao ritmo”, refere Pedro Tondela.

“Só tenho que agradecer a todos os meus patrocinadores e parceiros por terem depositado em mim toda a confiança. Sem eles não seria possível disputar o Campeonato Centro de Ralis”, conclui o piloto.