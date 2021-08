Prisão preventiva para mulher que esfaqueou marido

Mulher está indiciada pelo homicídio do marido na passada quinta-feira

Vai ficar em prisão preventiva até julgamento a mulher, de 56 anos, suspeita pelo homicídio do marido, na semana passada em Aveiro, determinou o tribunal.

A medida de coação foi aplicada no final do interrogatório judicial, realizado ao fim da tarde da passada sexta-feira, no Tribunal de Aveiro.

Recorde-se que, segundo a PJ, a mulher é suspeita pela morte do marido em contexto de violência doméstica.

A vítima mortal, com cerca de 60 anos, foi esfaqueada na sua residência no centro da cidade de Aveiro. O crime ocorreu num apartamento situado na Rua Cândido dos Reis, com alerta pouco depois das 17h de quinta-feira, dia 5 de agosto.