Troféu Alves Barbosa de regresso à estrada em setembro

O Troféu Alves Barbosa volta à estrada depois de um ano de interregno, motivado pela pandemia.

A 21.ª edição da prova desportiva de cadetes realiza-se nos dias 11 e 12 de setembro, com a participação de cerca de 20 equipas portuguesas e uma equipa espanhola, numa jornada de ciclismo repartida em duas etapas.

A primeira etapa começa em Montemor-o-Velho e termina em Águeda (em frente aos Bombeiros). Já a segunda etapa vai realizar-se inteiramente no concelho de Montemor-o-Velho, terminando com uma subida ao Castelo.

O XXI Troféu Alves Barbosa é promovido pelo Município de Montemor-o-Velho e conta com a colaboração da Federação Portuguesa de Ciclismo e da Associação de Ciclismo da Beira Litoral.

Recorde-se que Alves Barbosa foi o expoente máximo do ciclismo português na década de cinquenta. Foi o mais jovem ciclista e o primeiro português a vencer três vezes a Volta a Portugal, em 1951 (com apenas 19 anos), 1956 e 1958. Em Portugal só representou o Sangalhos DC, sendo uma figura de referência na História do desporto bairradino.

O Troféu Alves Barbosa é uma forma de homenagem a um dos maiores ciclistas portugueses, justifica o Município de Montemor-o-Velho.

XXI Troféu Alves Barbosa |Etapas

1.ª etapa – 11 de setembro

Partida às 15h de Montemor-o-Velho – Chegada a Águeda (em frente aos Bombeiros) às 17h30

2.ª etapa – 12 de setembro

Partida às 10h de Arazede – chegada a Montemor-o-Velho (Castelo) às 12h