Trompetista Luís Martelo ganha medalhas de prata no Global Music Awards

O novo álbum “All of me” do trompetista da Mealhada, Luís Martelo, arrecadou a medalha de prata na categoria de jazz no Global Music Awards. Também individualmente Luís Martelo foi premiado, conquistando a medalha de prata como Artista Revelação 2021.

É mais um feito marcante na carreira do músico bairradino, que nesta mesma competição mundial, em 2020, conquistara a medalha de bronze, sendo assim considerado o 3.° melhor instrumentista do mundo.

O Global Music Awards é o equivalente aos Grammy para músicos independentes e ser o 2.º melhor do mundo “é absolutamente inacreditável”, confessa Luís Martelo.

O álbum conta com grandes músicos como Mark Upton Royal Marine, que fez tour com Ed Sheeran, Andrea Bocelli e Rod Stewart; Nick West, Cally Jones e Ben Savage, todos músicos da Royal Marines Band; ou Rudney Machado, trompetista brasileiro da Ivete Sangalo. Conta também com a participação de trompetistas portugueses, nomeadamente João Sousa (trompetista de Marta Ren), Pedro Silva (trompetista de Pedro Abrunhosa e dos Azeitonas), Sandro Félix (trompetista de Boss AC), Gonçalo Seco (trompetista dos Kumpania Algazarra), Diogo Duque (trompetista dos HMB, Salvador Sobral e Black Mamba), João Coca (trompetista dos Phil Collins Legacy), Rui Chainho (trompetista de Tony Carreira).

Participam ainda Luís Salgado (saxofonista da Orquestra Ligeira do Exército), Franklin Araujo (saxofonista brasileiro de Claudia Leitte), o cantor britânico Simon Newton e o multi instrumentista Joe Moretti, o baterista Phil Horler e a violinista mexicana Naomi Wilmshurst.

O álbum teve como produtor Sebastien Zunino (França) e Rich Stockley (de Inglaterra), do White Noise Studios, onde o álbum foi trabalhado.

Luís Martelo vai encerrar a 4.ª edição do MeaJazz, dia 4 de setembro, no Cineteatro Messias, na Mealhada, fazendo-se acompanhar das duas filarmónicas concelhias onde já tocou: Associação Filarmónica Lyra Barcoucense 10 de Agosto e Filarmónica Pampilhosense.