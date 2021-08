Ultramaratonista João Paulo Félix corre pelas crianças também na Mealhada

João Paulo Félix, que foi acompanhado por alguns atletas do município na reta final do percurso, foi recebido pela CPCJ da Mealhada, pela autarquia e por um grupo de crianças da Casa da Criança, da Santa Casa da Misericórdia da Mealhada.

O atleta está a correr, desde 15 de julho, por todo o país, numa iniciativa que intitulou “Volta a Portugal a Correr pelos Direitos da Criança” e que pretende sensibilizar para os direitos das crianças.

A iniciativa é apadrinhada pela Comissão Nacional PDPCJ (CPCJ). São 2.222 Km e 40 ultramaratonas em 40 dias.

A Volta começou no dia 15 de julho, na Praia da Areia Branca, na Lourinhã, e terminará no dia 23 de agosto, no mesmo local.