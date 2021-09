A história dos “100 Anos Macal” serve de mote para exposição em Águeda

A partir de domingo, dia 5, a cidade de Águeda vai receber a Exposição Comemorativa dos “100 Anos da Macal”.

Esta mostra inédita em Portugal, que pretende celebrar um século de história de uma das mais icónicas marcas portuguesas de ciclomotores e motociclos, estrã em exposição até ao dia 19 nas antigas instalações do IVV (Instituto da Vinha e do Vinho), em Águeda.

A Macal foi fundada em 1921 por Manuel Caetano Henriques. Produzia essencialmente componentes para bicicletas exportados para Inglaterra. Em 1955 evolui para M. Caetano Henriques e C. Lda. e em 1958 por responsabilidade de seu filho Isaac de Oliveira Caetano, lançam o primeiro ciclomotor Macal. Foram anos e anos de história, com ligações a grandes marcas internacionais, equipas de competição, entre outros marcos históricos.

A exposição a cargo da Família Caetano, além de contar toda a história da marca e dos principais modelos produzidos pela Macal, vai apresentar ainda alguns exemplares da marca que nunca foram conhecidos pelo público.

A exposição pode ser vista de segunda-feira a quinta-feira entre as 16h e as 19h, pelo que à sexta-feira, sábado e domingo, o espaço encontra-se aberto entre as 14h e as 19h. A entrada é livre.

