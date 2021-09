Abandonado na rua em criança, foi engenheiro e agora quer ganhar um Óscar

Foi abandonado na rua pelo pai com apenas cinco anos depois de ter perdido a mãe. Os avós tiraram-no da miséria. Foi engenheiro na Siemens, em Paris, e aos 41 anos mudou de vida e apontou baterias a Hollywood.

Já fez de duplo e figurante em dezenas de filmes e séries e agora vai ser protagonista na sua primeira longa metragem.

Alfredo Tavares falou com o JB em Aveiro e deixou pedaços de uma vida… que dava um filme.

O ator tem conquistado desde 2018 imensos papéis de figurante — ou de micro personagens. Possui já um currículo invejável a este nível, conquistado em pouco mais de dois anos.

Numa altura em que se prepara para gravar a primeira participação numa longa metragem, fazendo parte do lote dos atores principais, o que acontencerá em outubro, Alfredo Tavares vai voltar a participar na série da Netflix “The Crown”, que segue as rivalidades políticas e intrigas românticas do reinado da Rainha Elizabeth II, e os eventos que moldaram a segunda metade do século XX.

Conheça a história de Alfredo Tavares, numa entrevista ao JB aqui ou na edição impressa de 2 de setembro.