Águeda atinge topo da certificação internacional em qualidade de vida

Águeda acaba de atingir a mais alta distinção do World Council on City Data (WCCD) com a certificação ISO37120, nível Platina, que promove e demonstra o desenvolvimento sustentável das cidades através de indicadores do desempenho dos serviços e da qualidade vida das populações.

O JB sabe que a informação chegou à Câmara de Águeda esta segunda-feira, dando conta desta certificação relativa a 2020, conquistada com base na recomendação do verificador independente que procedeu à revisão dos dados da candidatura aguedense.

A ISO 37120, para a qual Águeda atingiu a mais alta distinção, consiste em 104 indicadores de desempenho agrupados de acordo com 19 domínios prioritários (água, saneamento, resíduos, energia, ambiente, governação, economia, finanças, planeamento urbano, população e condições sociais, educação, saúde, habitação, lazer, desporto e cultura, agricultura e segurança alimentar, telecomunicações, transportes, e segurança). E que visa medir o nível do serviço e de qualidade de vida, permitindo ajudar as cidades a medir e avaliar o desempenho dos serviços urbanos, o fornecimento de serviços e a qualidade de vida ao longo do tempo, assentes no princípio da resiliência e sustentabilidade. Cada um destes indicadores é medido e comparado entre municípios.

Refira-se que a distinção Platina – o mais elevado da certificação – é atribuído somente a municípios que apresentam informação para mais de 90 dos 104 indicadores definidos pela ISO 37120, além da informação relativa a 47 dados de perfil do município.

Este processo de certificação aplica-se a qualquer cidade do mundo, município ou governo local que esteja empenhado em medir e compreender os seus dados, de uma forma comparável e verificável, independentemente da sua dimensão e localização, procurando padronizar a medição do desempenho económico, social e ambiental de qualquer cidade e integrar a abordagem às temáticas mundiais de interesse governamental.