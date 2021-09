Águeda disponibiliza transporte elétrico gratuito durante cinco meses

A Câmara de Águeda deu a conhecer , durante a Semana Europeia da Mobilidade (iniciada a 16 de setembro), o MobeÁgueda – Transporte a Pedido de Águeda. Trata-se de uma viatura elétrica, devidamente identificada, que circula na cidade num trajeto circular e com horário definido, com partida e chegada ao Mercado Municipal.

A disponibilização deste serviço no decorrer da Semana Europeia da Mobilidade alerta para a sustentabilidade ambiental, já que usando este meio de transporte elétrico, evita-se o uso do veículo próprio e, consequentemente, contribui-se para a redução de emissões de CO2 e outros Gases com Efeito de Estufa, bem como do ruído e os problemas de estacionamento.

Em fase piloto, este projeto visa testar uma solução de mobilidade que facilite as deslocações no centro urbano, nomeadamente entre as cotas baixa e alta da cidade. A paragem da viatura, por parte dos interessados em fazer o percurso, é feita a pedido (com braço no ar).

A viatura elétrica, uma carrinha de nove lugares (incluindo o tripulante), circula na cidade, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 13 horas e das 15 às 18 horas, e aos sábados, entre as 9 e as 13 horas.

Durante a semana, o circuito inicia no Mercado Municipal, seguindo para os CTT, ESTGA, Escola Secundária (ES) Marques de Castilho, Cruz Vermelha/Gato Preto, Centro de Saúde, ES Adolfo Portela, Escola Fernando Caldeira, Centro de Artes, Estação CP, Hospital, Posto de Turismo/Baixa da Cidade, Largo 1.º de Maio, terminando no Mercado Municipal.

Ao sábado, parte do Mercado Municipal, seguindo para CTT, ESTGA, ES Marques de Castilho, Piscinas Municipais, Centro de Artes, Estação CP, Hospital, Posto de Turismo/Baixa da Cidade, Largo 1.º de Maio, terminando no Mercado Municipal.

Nesta fase piloto (com a duração prevista de cinco meses), o serviço é gratuito.

Refira-se que o MobeÁgueda é cofinanciado pelo Fundo Ambiental, no âmbito do Projeto Laboratório Vivo para a Descarbonização – Águeda Sm@rt City Lab.

Os utentes deste serviço devem cumprir as normas da DGS e seguir as orientações do motorista.