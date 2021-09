Anadia conquista maior número de sempre de bandeiras verdes eco-escolas

Foram 13 as escolas do concelho galardoadas com a Bandeira Verde Eco-Escolas 2020-2021.

Treze escolas do concelho de Anadia, o maior número de sempre, foram galardoadas com a Bandeira Verde Eco-Escolas 2020-2021. Conquistaram este galardão, atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), o Centro Escolar de Arcos, o Centro Escolar de Tamengos, o Centro Escolar de Sangalhos, a Escola Básica 1 da Moita, o Centro Escolar das Avelãs, o Centro Escolar de Paredes do Bairro, o Colégio Nossa Senhora da Assunção, a Escola Básica e Secundária de Anadia, a Escola Básica de Vilarinho do Bairro, a Escola Básica 1 de Aguim, a Escola Básica 1 de Vila Nova de Monsarros, a Escola Básica 1 do Chãozinho/Jardim de Infância de Amoreira da Gândara e a Escola Profissional de Viticultura e Enologia da Bairrada.

O Município de Anadia apoiou, logística e financeiramente, os estabelecimentos de educação e ensino que participaram nesta iniciativa.

O Eco-Escolas é um programa internacional da Foundation for Environmental Education, que, em Portugal, é desenvolvido pela ABAE desde 1996. Este programa encoraja as comunidades escolares a desenvolverem ações no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade, e reconhece o trabalho de qualidade desenvolvido pelas mesmas. O Eco-Escolas é coordenado a nível internacional, nacional, regional e escolar. Esta coordenação multinível permite a confluência para objetivos, metodologias e critérios comuns, que respeitam a especificidade de cada escola relativamente aos seus alunos, tendo também em conta as características do meio envolvente.