Antiga escola de Avelãs de Cima é local de convívio e lazer

A antiga escola do 1.º CEB de Avelãs de Cima é o mais recente espaço de convívio e lazer da localidade. O Município de Anadia acabou de celebrar, na última segunda-feira, dia 30 de agosto, um protocolo com a Freguesia de Avelãs de Cima para a cedência das instalações daquela escola à Junta.

O espaço foi, recentemente objeto de obras de melhoramento, por parte da Câmara Municipal, que vieram criar condições que permitiram colocar à disposição da população local e visitantes, um equipamento de lazer, designadamente a piscina e zona envolvente, constituindo-se assim como um ponto de convívio e de recreio no verão. A intervenção, segundo revela a autarquia anadiense, teve um custo de cerca de 55 mil euros.

A piscina, de acesso gratuito, abre ao público hoje, quarta-feira, dia 1 de setembro, funcionando diariamente, entre as 13h e as 18h, de acordo com as normas estabelecidas pela Autoridade de Saúde ACeS Baixo Vouga – Anadia, segundo as regras da Direção Geral de Saúde. O local conta ainda com um vigilante e equipamento de primeiros socorros.

A Câmara Municipal avança ainda que esta cedência é feita pelo prazo de 10 anos e inclui as salas do edifício escolar, as instalações sanitárias, assim como o espaço verde e de lazer com piscina na área envolvente. Segundo o protocolo, a Freguesia de Avelãs de Cima é a responsável pela manutenção e gestão do edifício da Escola, bem como dos espaços exteriores envolventes.

Acresce ainda dizer que o documento foi aprovado, em reunião de executivo, no passado dia 18 de agosto. De referir também que numa sala, neste espaço, tem funcionado o projeto “Anadia Maior”, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Anadia, e numa outa, um grupo de costureiras e voluntárias promove o projeto “Dress a Girl”, que consiste na execução de peças de roupa que depois são enviadas para crianças carenciadas de países de expressão portuguesa.

As instalações estão também a ser utilizadas, de forma pontual, pela Associação Apoio Florestal e Ambiental de Avelãs de Cima (AAFAAC) que ali tem realizado as suas reuniões de direção.