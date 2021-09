Aveiro: Ciência, tecnologia e arte na Fábrica Centro Ciência Viva

Com entrada gratuita, a Noite Europeia dos Investigadores é dedicada a todos os públicos.

Amanhã, sexta-feira, dia 24 de setembro, a Fábrica Centro Ciência Viva e a Universidade de Aveiro associam-se à celebração da Noite Europeia dos Investigadores, cuja temática este ano se centra no ambiente e sustentabilidade. Esta celebração é uma iniciativa da Comissão Europeia que procura aproximar a ciência e os investigadores do público em geral. Um evento gratuito dedicado a todas as famílias, que irá juntar ciência, tecnologia e arte.

A Fábrica Centro Ciência Viva será, assim, palco daquele que é considerado o maior evento europeu de celebração da Ciência e da sua relação com a sociedade. Com entrada gratuita, a Noite Europeia dos Investigadores é dedicada a todos os públicos, decorre na Fábrica, e conta com um programa de atividades para grupos escolares, das 10h às 17h, e uma programação especial para famílias e público geral, das 18h às 22h30.

Num ambiente descontraído e informal, proporcionam-se momentos de contacto direto entre investigadores e o público participante, através de diversas atividades de comunicação e divulgação de ciência, tais como a Feira de Ciência e Tecnologia – Science@UA, Workshops, Oficinas Laboratoriais, Exposições Interativas, Show de Ciência e Hora do Conto.

Desta forma, divulgar alguns projetos de investigação desenvolvidos na Universidade de Aveiro, mostrar aos cidadãos quem são os nossos investigadores, o que os motiva e a importância do que fazem para a sociedade são os objetivos desta iniciativa celebrada à escala europeia em mais de 300 cidades.

Do programa para público escolar destaca-se uma caminhada para recolha de lixo das ruas da cidade, acompanhada por investigadores da Universidade de Aveiro, que abordarão a problemática da poluição por microplásticos. O lixo recolhido será utilizado na construção de uma obra de arte pelo artista plástico Ricardo Nicolau de Almeida, durante o próprio evento, e o público convidado a participar na construção desta escultura coletiva.

Todas as atividades da Noite Europeia dos Investigadores são gratuitas, sendo que algumas delas requerem inscrição prévia através do email: fabrica.cienciaviva@ua.pt.

O programa detalhado segue em anexo e está também disponível em www.ua.pt/fabrica/nei-2021.