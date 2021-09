CDS Águeda: Luísa Rodrigues é a primeira mulher candidata em Fermentelos

Luísa Rodrigues é a candidata do CDS em Fermentelos. Trata-se da primeira mulher candidata a esta Junta de Freguesia, o que comporta, confessa Luísa Rodrigues, uma responsabilidade acrescida, mas a candidata garante sentir-se “bastante capaz de enfrentar o desafio e com isto honrar tantas outras mulheres que durante décadas fizeram história na nossa terra, das mais variadas formas”.

Afirma que foi o amor que sente pela sua terra e “a vontade enorme que tenho de construir um Fermentelos com melhor qualidade de vida para os que cá moram e com mais interesse para todos aqueles que nos queiram visitar” que a fizeram aceitar o desafio. Fermentelos é “uma vila cheia de vida e que precisa de muita dedicação para crescer e melhorar” – as condições existem, diz, só é precisar “acreditar no nosso potencial e aproveitar os nossos recursos humanos e naturais”.

Frisa que se faz acompanhar de “uma equipa lutadora e de enorme capacidade, envolvida ativamente na freguesia e suas associações”. Uma equipa “com bastantes independentes e alicerçada no trabalho constante e positivo do CDS nestes últimos anos, e que me dá confiança para o êxito do nosso projeto”.

Esta candidatura pretende “fazer a diferença na vida das pessoas”, “ouvir, trabalhar em equipa e decidir em consciência do trabalho realizado por todos aqueles que connosco queiram colaborar para fazer bem, independentemente da sua cor política”.