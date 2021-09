Centro Hospitalar do Baixo Vouga assinala Dia Mundial da Segurança do Doente

Esta sexta-feira, dia 17 de setembro, assinala-se o Dia Mundial da Segurança do Doente e as fachadas das 3 três unidades que constituem o Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), Hospital de Aveiro, Hospital de Águeda e Hospital de Estarreja) estão, desde as 00h, iluminadas com luz laranja (cor associada à Segurança do Doente) como símbolo de compromisso, deste Centro Hospitalar na garantia da segurança dos seus doentes.

Para além deste gesto evocativo, e porque este ano o tema do Dia Mundial da Segurança do Doente é dedicado à segurança dos cuidados maternos e neonatais, o Departamento da Mulher e da Criança está a distribuir um cartão, a todas as mulheres que são acompanhadas por este Departamento, a agradecer a confiança depositada neste Centro Hospitalar.

O Departamento da Mulher e da Criança está, desde agosto de 2016, acreditado pelo Ministério da Saúde, segundo o Modelo de Acreditação ACSA Internacional, certificado de garantia da qualidade e segurança dos cuidados prestados.

“O CHBV assume a segurança do doente como um compromisso institucional contínuo e está empenhado na

promoção e consolidação da cultura de qualidade e segurança dos cuidados de saúde e dos profissionais. Neste contexto, o CHBV dispõe de um grupo de profissionais dedicados à qualidade e segurança, cuja missão é apoiar a implementação de melhorias que tragam mais-valias à Instituição nestas duas áreas. Neste objetivo o CHBV não está só, sendo os doentes que acorrem todos os dias às nossas três unidades, os nossos melhores aliados neste desafio de melhores cuidados com a mais elevada segurança”, refere nota do conselho de amninistração do CHBV.

O Dia Mundial da Segurança do Doente celebra-se, desde 2019, a 17 de setembro e tem como objetivo aumentar a compreensão da importância da segurança dos doentes e contribuir para a sua melhoria