Ciclista do Vilanovense que está no Mundial de Estrada foi recebida na Câmara

Sofia Gomes, ciclista do Clube União Vilanovense (Cantanhede) que está a participar no Campeonato do Mundo de Estrada (de 19 a 26 de setembro), na Bélgica, foi recebida pelo executivo municipal na última reunião camarária.

A jovem atleta da equipa da Vesam/Blok – Vilanovense Cycling Girls integrou a seleção nacional de ciclismo no escalão júnior feminino, acompanhada por Beatriz Roxo, da equipa Academia de Ciclismo de Paredes.

Na receção a Sofia Gomes e à equipa de apoio na competição, a presidente da autarquia, Helena Teodósio, felicitou a “ciclista pelos brilhantes resultados obtidos em provas importantes do calendário da modalidade e que culminaram com esta convocatória para representar a seleção nacional no Campeonato do Mundo de Estrada, fruto de um trabalho consistente e absolutamente meritório por parte do Clube União Vilanovense”.

Por seu lado, Sofia Gomes agradeceu a receção, “um gesto que traduz o reconhecimento do trabalho e da dedicação no Clube União Vilanovense. Foram quatro anos ao lado do Arménio Alves e devo dizer que tudo o que consegui atingir devo-o a ele e à minha família.”

Os seus principais objetivos para o futuro “passam por ir para uma equipa profissional e começar a correr lá fora, elevando ainda mais o nome Portugal e do seu ciclismo. É por aí que eu estou a tentar ir.”

Recorde-se que a jovem ciclista esteve em destaque na primeira edição da Volta a Portugal Feminina Cofidis, que se realizou de 2 a 5 de setembro, ao alcançar a vitória na classificação de juniores (Camisola Branca) e o título de vice-campeã na classificação geral. De salientar ainda o título de Campeã Nacional Júnior de Rampa alcançado no Campeonato Nacional de Rampa em Ciclismo que decorreu em Mondim de Bastos.