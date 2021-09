Coligação “Juntos pelo Concelho da Mealhada” apresenta-se para “mudar o futuro”

“Vamos Mudar o Futuro” é o lema da candidatura da Coligação “Juntos pelo Concelho da Mealhada”, que fez no sábado, dia 4 de setembro, a sua apresentação pública e formal, no parque da cidade da sede de concelho.

O momento alto do evento foi o discurso de Hugo Alves Silva, atual vereador da Câmara da Mealhada e candidato à presidência, destacando a urgente necessidade de mudança de políticas que “estão na base da falta de emprego no concelho, na ausência da fixação de pessoas, na falta de atração de empresas, na diminuição de população, no elevado preço da habitação, nas aldeias e ruas vazias, nas dificuldades do comércio e dos serviços locais”.

Depois de elencadas várias medidas definidas num documento (M23.1) que chegará brevemente às caixas de correio dos munícipes, o candidato reforçou a necessidade de transparência na gestão dos meios municipais, da proximidade com as pessoas, da resolução do problema habitacional e do espaço industrial. E como um município deve ser uno com as suas freguesias, “na Mealhada e na Pampilhosa vamos criar condições de desenvolvimento de 2 centros ou polos de inovação ligados à Universidade de Coimbra e à Universidade de Aveiro; em Luso vamos implementar um piloto de Vila Inteligente centrado no turismo e na qualidade de vida da população; em Barcouço vamos ter a necessária Agência Municipal de Ambiente, Agricultura, Floresta e Sustentabilidade; em Ventosa do Bairro vamos sedear e executar o Fundo Imobiliário Municipal; na Vacariça vamos sedear e pôr a trabalhar a Federação Associativa Municipal; em Casal Comba e na Antes vamos alavancar a atividade, o emprego e os recursos ligados à intervenção social centrada nos seniores.”

Acompanhados pela música “Depois de um sonho” de Rão Kyau, foram também apresentadas as equipas candidatas à assembleia municipal, encabeçada por João Louzado, e às juntas de freguesia, tendo como cabeças de lista: Leonor Gaspar pela Vacariça, Carlos Rodrigues pela Pampilhosa, Isilda Simões por Casal Comba, Andrea Dinis pela freguesia de Luso, Cláudia Alves em representação da União de Freguesias da Mealhada, Antes e Ventosa do Bairro, e ainda José Trancho por Barcouço.

Houve ainda tempo para conhecer o projeto CAUSAS.PT, uma plataforma dirigida à população entre os 15 e os 30 anos, cuja missão é a sinalização de causas e focalização de ações concretas, pela voz da Mandatária da Juventude, Ana Carolina Branco.

Bruno Coimbra, deputado na Assembleia da República e “orgulhoso lusense” é o mandatário político desta campanha, que agrega valores do PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal, Movimento Partido da Terra, Partido Monárquico, e de “um vasto conjunto de cidadãos independentes que veem na coligação uma oportunidade de combate à resignação e ao conformismo dos últimos anos”, refere nota da candidatura.