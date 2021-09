Concerto dos 85 anos de Manuel Alegre adiado para 3 de dezembro

O poeta aguedense Manuel Alegre, que em maio passado completou 85 anos de idade, terá o seu aniversário celebrado com um concerto em Águeda, mas no próximo dia 3 de dezembro e não a 17 de setembro, como estava previsto inicialmente.

A ideia partiu da filha do homenageado, a cantora e compositora Joana Alegre, que vai assim assinalar aquele aniversário no Centro de Artes de Águeda, com o espetáculo “Um Só Dia”.

A iniciativa vai juntar grandes nomes da música portuguesa, onde se destacam Camané, Cristina Branco, Jorge Palma e Maria Ana Bobone, além de Joana Alegre, prometendo novos arranjos de canções célebres como “Meu Amor é Marinheiro” ou “Trova do Vento que Passa”, criações de Amália Rodrigues e Adriano Correia de Oliveira, respetivamente.

Refira-se que a 6 de outubro, em Lisboa, o evento terá outra edição, contando com os convidados Agir, Ana Bacalhau, Cristina Branco e Jorge Palma.