Está em curso a requalificação do serviço de urgência do Hospital de Águeda

Teve início, nos primeiros dias de setembro, a empreitada de requalificação do Serviço de Urgência do Hospital Conde Sucena, em Águeda, informou esta terça-feira, em comunicado, o Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV)

A obra, que deverá demorar cerca de um ano, prevê a requalificação do Serviço de Urgência e da área dos meios complementares de diagnóstico. “Trata-se de uma requalificação há muito desejada por todos e que vai no sentido da melhoria das condições de trabalho e segurança dos doentes”, refere o comunicado.

Esta empreitada está a ser realizada ao abrigo de um protocolo entre a Santa Casa da Misericórdia de Águeda, a Câmara Municipal de Águeda e o CHBV, EPE, com financiamento repartido do Programa Centro 2020, da Câmara Municipal de Águeda e do próprio CHBV, no que respeita à contrapartida nacional.

O projeto tem um custo total de 1.640.880 euros, contando com o apoio de fundos comunitários do programa

CENTRO 2020 e com uma contribuição da Câmara de Águeda, no valor de 600.850 euros.