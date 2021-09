Febres: Concerto de Jazz junta em palco Jacinta e 90 músicos de diversas bandas

Concerto é realizado no âmbito do “HAPPY JAZZ – A Música que nos Une” e será replicado no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz e na Praça da República de Soure, nos dias 11 e 12 de setembro, respetivamente.

Jacinta, a internacionalmente aclamada cantora de jazz, vai subir ao palco do Pavilhão Multiusos de Febres no próximo dia 10 de setembro, às 21h, para um concerto em que se apresentará acompanhada pelo Ensemble Sinfónico, orquestra formada por músicos das filarmónicas Ançanense, a Marialva de Cantanhede, de Covões e da Associação Musical da Pocariça, juntamente com os músicos oriundos das 14 bandas dos concelhos da Figueira da Foz e Soure.

Trata-se do primeiro espetáculo que a artista vai realizar no âmbito do “HAPPY JAZZ – A Música que nos Une” e que será replicado no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz e na Praça da República de Soure, nos dias 11 e 12 de setembro, respetivamente.

A entrada é livre mas limitada aos 300 lugares sentados no Multiusos de Febres, e sujeita à apresentação de bilhete que pode ser levantado a partir de segunda-feira nas instalações da Escola Conde Ferreira, sendo obrigatório o uso obrigatório de máscara. Além disso, haverá controlo de temperatura na entrada e orientação ordenada no processo de entrada e saída, sendo exigido o escrupuloso cumprimento das normas instituídas pela DGS no âmbito do combate à pandemia.

O Ensemble Sinfónico é uma das vertentes do projeto concebido no âmbito de uma candidatura à “Programação Cultural em Rede” através da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra. O objetivo é promover o desenvolvimento artístico dos instrumentistas no campo do jazz com a realização de um estágio intensivo que decorrerá de 6 a 10 de setembro sobre direção do maestro Claus Nymark.

Os espetáculos a realizar nos concelhos de Cantanhede Figueira da Foz e Soure com Jacinta representam o culminar desse processo que contempla o ensaio dos arranjos musicais realizados para o efeito pelo músico, compositor e arranjador Rodrigo Neves.

Um dos momentos altos do evento será a estreia mundial de “Jazz Roots”, tema encomendado no âmbito do “HAPPY JAZZ – A Música que nos Une” a César Cardoso, compositor de referência nacional que é também responsável pela orquestração em formato sinfónico, para que, após a estreia, possa ser interpretada pelos coletivos de todas as bandas envolvidas no projeto.