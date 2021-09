Limpeza das praias volta a mobilizar população e associações

Milhares de voluntários vão limpar, a partir deste sábado, as praias e zonas subaquáticas de Portugal para assinalar o Dia Internacional da Limpeza Costeira.

Estão previstas mais de 150 ações promovidas pela Fundação Oceano Azul, que mobilizam associações, clubes e outras isntituições locais.

Este ano, a Fundação Oceano Azul decidiu celebrar o Dia Internacional de Limpeza Costeira, dia 18, prolongando as iniciativas até dia 26, com ações terrestres e subaquáticas em todo o território nacional.

A Fundação, pelo terceiro ano consecutivo, convida todas as organizações em Portugal a registar as suas ações de limpeza no âmbito desta iniciativa.

O local de intervenção deverá ser escolhido tendo em consideração o foco da iniciativa – Recolha de Lixo Marinho – podendo ser escolhida uma praia, uma praia fluvial, uma margem de curso de água (rio, ria, ribeira, etc.) ou um spot de mergulho.

Aqui pela região estão já previstas três ações: Limpeza das Margens do Canal Central de Aveiro, dia 18 às 10h30, com organização do Rotaract Club Aveiro numa ação aberta ao público; Limpeza da Praia de S. Jacinto, dia 25 às 9h30, organizada pela Associação World Needs, numa ação fechada; e limpeza da Praia de Mira, dia 25 às 9h, numa organização da Associação Jovens Cristãos de Luso, numa ação aberta ao público.