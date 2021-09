Luxemburgo encomenda 3 milhões de euros de canábis a empresa em Cantanhede

O Luxemburgo fez uma encomenda de canábis medicinal no valor de três milhões de euros, à empresa alemã Tilray, com produção em Cantanhede.

A informação foi dada no parlamento pela ministra da Saúde luxemburguesa, Paulette Lenert, que adiantou que a empresa alemã Tilray é o novo fornecedor do Grão-Ducado.

Pela quarta vez desde a legalização em 2019, o Grão-Ducado enfrentou até junho deste ano uma rutura de stock de canábis para fins medicinais. Uma situação que a tutela da Saúde explicou dever-se a um consumo crescente deste produto desde novembro de 2020.

A empresa selecionada, a fornecedora alemã Tilray Deutschland – em colaboração com a Canopy Growth Germany GmbH – constitui um dos principais a nível mundial no setor da produção e distribuição de canábis medicinal. A empresa, que já trabalha com 17 países, tem quase 250.000 m² de área de cultivo de canábis em Portugal (Cantanhede) e no Canadá.

Em Portugal, a empresa tem uma licença de cultivo desde 2019 para fabricar produtos para o mercado da União Europeia. Segundo a empresa, as instalações de cultivo e produção com certificação GMP em Cantanhede são das mais modernas do mundo. Inclui instalações ao ar livre e em estufa para cultivo, laboratórios de investigação, instalações de processamento, embalagem e distribuição de canábis medicinal, e produtos medicinais feitos a partir de canabinóides.

No Luxemburgo havia, em 2020, cerca de 450 pacientes a quem foi prescrito este medicamento, para aliviar dores relacionadas com esclerose múltipla, náuseas após a quimioterapia, ou pacientes que sofrem de outras doenças graves em fase avançada.