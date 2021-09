Mogofores: Feira seiscentista supera todas as expetativas

“De Morogos a Mogofores”, feira seiscentista realizada no passado fim de semana, em Mogofores, pela Loja Social da Paróquia de Mogofores não poderia ter um balanço mais positivo.



O evento, realizado nos dias 3, 4 e 5 de setembro, juntou à peregrinação anual à Senhora da Paz, no lugar do Beco, uma feira seiscentista e muita animação paralela (teatro, dança e música) no recinto exterior da Casa Amarela.



Segundo Isabel Barreiros, coordenadora da Loja Social, o evento superou as melhores expetativas. “Decorreu muito bem. Foram imensos os comentários de pessoas que não conhecíamos, a dizerem-nos que estavam muito agradados, pois o evento estava maravilhoso”, diz, revelando ainda que a população do lugar também ficou “imensamente agradecida pois reencontraram-se muitos amigos e famílias”.



“No conjunto dos três dias passaram cerca de 2 mil pessoas pelo recinto, ainda que nunca tenham estado mais de 500 pessoas ao mesmo tempo no recinto, conforme a indicação da DGS”, explica a responsável, sublinhando que “a gestão das entradas e saídas funcionou bem com a ajuda imprescindível do segurança e dos voluntários”.



Um desafio que a organização venceu, “pois sabíamos que a Nossa Senhora Auxiliadora nos acompanhava e que nos ajudaria em tudo”, frisa Isabel Barreiros que também não consegue, do vasto programa, escolher os momentos mais marcantes.



Ler notícia completa na edição impressa ou digital