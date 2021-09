Oliveira do Bairro e Cantanhede reconhecidas pelo apoio a cuidadores informais

Apenas 24 autarquias do país obtiveram esta distinção, entre as quais estas duas da Bairrada.

Oliveira do Bairro e Cantanhede foram distinguidas como autarquias “que adotam as melhores práticas e medidas de apoio em benefício dos cuidadores informais e cujo reconhecimento se materializa na atribuição de selos de mérito”.

Apenas 24 autarquias do país obtiveram esta distinção, entre as quais estas duas da Bairrada. Ambos os concelhos passam assim a integrar a Rede de Autarquias que Cuidam dos Cuidadores Informais (RACCI), lançada pelo Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais.

Em Oliveira do Bairro, esta distinção foi alcançada em virtude do projeto “ProximIDADES”, de apoio aos idosos em situação de maior vulnerabilidade, que foi implementado em parceria com várias instituições, nomeadamente a ABC – Bustos, Amper Perrães, Centro Ambiente Para Todos, Centro Social de Oiã, Centro Social Paroquial S. Pedro da Palhaça, Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro, Solsil Silveiro e a Administração Regional de Saúde do Centro.

Reconhecidas 24 entre 50 propostas

Foram, ao todo, 50 as propostas apresentadas no âmbito da 1.ª edição da RACCI, um projeto do Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais, com o apoio institucional da Merck.

Estas autarquias procuram dar resposta às necessidades por satisfazer dos cuidadores informais. Necessidades que vão desde a falta de apoio emocional/psicológico (64,6%), apoios relacionados com o Estado (59,1%), apoios financeiros (51,8%), até à necessidade de receber formação específica em algum aspeto do processo de cuidar (41,2%).

Sessão de esclarecimento

Ainda no âmbito desta temática, realiza-se esta quinta-feira, dia 23, uma “Sessão de esclarecimento para cuidadores informais: o que são e que prestações e apoios sociais existem?”, promovida pela Associação Nacional Cuidadores Informais – Panóplia Heróis.

A sessão decorre às 17h e pode ser assistida em direto na página de Facebook desta associação.