Peregrinação ao Beco é mote para Feira Seiscentista em Mogofores

Arranca esta sexta-feira “De Morogos a Mogofores”, uma iniciativa da Loja Social da Paróquia de Mogofores, que junta uma peça de teatro e uma feira seiscentista à peregrinação anual à Senhora do Beco e que é, segundo Isabel Barreiros, coordenadora da Loja Social, “a concretização de um sonho”.

Os preparativos para estes três dias de animação já começaram há quatro meses na Casa Amarela (da Paróquia), em Mogofores. Várias pessoas foram envolvidas neste projeto – realizar uma feira sescentista no âmbito da peregrinação anual – que foi proposto pela Loja Social à autarquia anadiense.

Hoje, dia 3, o recinto abre às 17h. A peça de teatro ‘De Morogos a Mogofores’ (sobre a lenda) foi escrita pelo sempre disponível Albano Jorge e vai subir ao palco às 22h30, depois da atuação do Grupo de Cantares da ADABEM (21h30).

No sábado, há a tradicional peregrinação anual a Nossa Senhora da Paz, no lugar do Beco (Macinhata do Vouga), com Eucaristia às 10h. “Há quem vá a pé, de carro, autocarro ou de bicicleta”, acrescenta Isabel Barreiros sobre esta que será uma das mais antigas peregrinações nacionais. A Procissão São Sebastião é às 16h. Às 17h abre o recinto; às 18h, atua o Grupo de Bombos Bate Forte e às 22h30, a Banda III Manos.

Quer no sábado, quer no domingo, o pátio da Casa Amarela terá barraquinhas de empresas e casas comerciais de Mogofores, mas no local e cumprindo as normas da DGS, também haverá comes e bebes, cerveja artesanal, bolos e doces. No domingo, o recinto abre às 10h. Às 15h, Dança Contemporânea com ART’Z DANCE. Às 20h, o palco vai estar por conta de José Cid e os amigos Mário Mata, Zé Pê, Meninos da Sacristia e DJ Pedro Moniz.

