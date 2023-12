Loja Social da Mealhada entrega 53 cabazes de Natal

A Roda Viva conta com a solidariedade de várias pessoas e instituições que doam bens ou mesmo o seu tempo. Estes últimos dias foram exemplo disso, com um grupo de funcionários da Sociedade de Água de Luso a dedicar o seu tempo a apoiar a Loja Social, na triagem e arrumação de roupas.

A Roda Viva – Loja Social do Município da Mealhada, entregou, esta semana, 53 cabazes às famílias que acompanha e que, desta forma, podem ter uma mesa de Natal mais farta.

Os 53 cabazes entregues às famílias utentes da Roda Viva estão recheados de bens alimentares básicos, como arroz, farinha, massa ou óleo, mas também com os alimentos da quadra, o bacalhau e o azeite, o bolo-rei, a aletria e o Pai Natal de chocolate. O cabaz das famílias com crianças e jovens até aos 14 anos contemplava também o presente de Natal para os mais novos.

A Loja Social apoia atualmente cerca de 150 agregados familiares, mas, no caso do cabaz de Natal, são contempladas apenas as famílias que não estão inseridas noutro tipo de programa de ajuda alimentar, evitando a duplicação do apoio.

Além dos bens alimentares, a Loja Social entrega, todo o ano, produtos tão diferenciados como móveis para a casa, loiça, têxteis, roupas, calçado ou brinquedos, material escolar, bem como materiais de higiene e limpeza. Todos estes produtos são adquiridos por compra da autarquia ou através de doações de mais de 600 doadores registados.

“O acompanhamento da Loja Social a diversas famílias é feito durante todo o ano, mas nesta época procuramos estar ainda mais perto, de forma a que possa ser festiva para todos. Queremos uma comunidade mais coesa, com qualidade de vida e contribuem para isso também os dadores, a quem agradecemos”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

Mealhada mais solidária

No Cineteatro Messias, o concerto solidário da Maré D’Entusiamo teve como “bilhete” a entrega de bens ou brinquedos, também eles entregues à Roda Viva. E o grupo Njovem entregou roupas e calçado resultantes de uma recolha feita na comunidade.