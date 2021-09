PSD Anadia: Raquel Loureiro é cabeça de lista à UF de Amoreira, Paredes e Ancas

Raquel Loureiro é a candidata escolhida pelo PSD Anadia como cabeça de lista à Junta de Freguesia da UF de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas.

A candidata social-democrata tem 48 anos, é casada, mãe de dois filhos e reside em Paredes do Bairro.

Licenciada em Gestão de Empresas, trabalhou 16 anos no setor bancário e atualmente exerce funções como consultora imobiliária.

Em nota de imprensa, o PSD Anadia sublinha que Raquel Loureiro lidera “uma equipa de trabalho jovem, qualificada e ambiciosa”, não deixando de salientar ainda que “equipas novas trazem ideias diferentes”.

Das prioridades elencadas por esta candidatura destacam-se: “apresentar soluções eficazes para resolver os problemas mais prementes da freguesia, entre os quais se contam a instalação de limitadores de velocidade em Amoreira da Gândara, a renaturalização e alargamento do perímetro de proteção à Lagoa de Ancas, a dinamização dos espaços desaproveitados existentes nos edifícios da Junta de Freguesia e a instalação de rede de fibra ótica em todas as casas da freguesia”.