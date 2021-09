Quartel das Artes integra rede de teatros e cineteatros do país

O Quartel das Artes Dr. Alípio Sol foi credenciado pela Direção-Geral das Artes para integrar a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP).

A aprovação do pedido de credenciação, após fase de avaliação, foi comunicada ao município na sequência de despacho da Ministra da Cultura, com data de 9 de setembro.

Através do apoio aos equipamentos credenciados, a RTCP pretende contribuir para incrementar a procura e oferta culturais, reforçar a circulação de obras artísticas, aumentar as coproduções entre entidades, fomentar a articulação programática entre equipamentos da rede, envolver agentes culturais e artísticos locais, desenvolver estratégias de mediação e promover e divulgar boas práticas na transição digital, sustentabilidade ambiental, inclusão e acessibilidade física, social e intelectual.

De acordo com o seu regulamento, e nesta fase inicial de implementação, os equipamentos culturais nos concelhos de Lisboa e do Porto não podem concorrer ao apoio à programação, para que as verbas cheguem a “realidades territoriais mais carenciadas em termos de recursos, projetos e dinâmicas culturais e artísticas”, atenuando as assimetrias regionais e promovendo a coesão territorial no acesso à cultura e às artes em Portugal.

Para integrar a RTCP, os teatros e cineteatros têm que ser instituições de caráter permanente, dotados de uma estrutura organizacional com condições para a realização regular de espetáculos de natureza artística e que garantam uma programação que fomente a democratização do acesso à cultura, a cooperação institucional entre os diferentes níveis de administração, a participação na correção de assimetrias, a coesão territorial e o desenvolvimento das populações.