Tocha: Condenado a 14 anos de prisão por matar amante da mulher

O Tribunal de Coimbra condenou a 14 anos de prisão um camionista de 43 anos que atropelou mortalmente o antigo amante da mulher, na Tocha, no concelho de Cantanhede.

A sentença foi conhecida ontem, quarta-feira, sete anos depois do crime, com o coletivo de juízes a confirmar a acusação de que o camionista teria atropelado propositadamente a vítima, que mantinha uma relação extraconjugal com a sua mulher, com quem viria depois a divorciar-se.

Refira-se que na acusação, o Ministério Público apontava que o homem, atualmente a residir em França, terá visto a vítima, que se encontrava junto ao carro, estacionado na berma de uma estrada, quando ia para o seu local de trabalho, às 4h de 17 de setembro de 2014, tendo agido com aquele propósito.

A defesa ainda argumentou que o arguido não conhecia a vítima, que tinha alterado o trajeto para ir buscar uma pomada a casa (sofre de esclerose múltipla), e que, perante má visibilidade na estrada e trepidações, acabou por embater contra a viatura. Situação que não convenceu o coletivo de juízes.