Vacinação: Região com taxa acima dos 90% reduz horário dos centros de vacinação

Pela nossa região, os números estão avançados. Oliveira do Bairro, por exempo, está prestes a chegar aos 95 por cento de vacinados tendo em conta a lista dos inscritos nos centros de saúde.

Com taxas de vacinação de adultos muito acima dos 90 por cento em toda a região, começa a equacionar-se o fecho dos centros de vacinação. Este é um dos objetivos da task-force até final deste mês de setembro, à medida que o país entre na vacinação total de 85% da população.

Na região já temos os Centros de Vacinação a funcionar com horário reduzido.

Está já a ser desenhado no país o plano para o encerramento dos centros de vacinação devido à percentagem de pessoas já vacinadas.

Esta operação, a cargo da task-force, que coordena o programa de vacinação nacional contra a Covid-19, será gradual à medida que se registe a meta dos 85% da população totalmente vacinada.

Esta decisão foi tomada em virtude do ritmo de vacinação estar a ser reduzido nos referidos centros, muitos deles a funcionar já em regime de casa aberta, sem restrições quer de morada quer de faixa etária dos utentes.

Logo a seguir temos Águeda com 92,43% e Anadia com 91,5 % da população com vacinação completa.



