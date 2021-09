Vem aí uma nova mota Macal para assinalar o centenário da marca

Herdeiros da marca querem assinalar centenário com lançamento de uma mota e de um livro de memórias.

Está para breve a apresentação do protótipo de um novo modelo Macal. Os herdeiros deste legado histórico do mundo das duas rodas, vários anos após o fecho desta unidade empresarial, querem assinalar o centenário da empresa com o lançamento de um veículo 125cc, a M100, que será limitada a 100 unidades.

O protótipo será conhecido em breve, juntamente com um livro de memórias dos 100 anos da marca, lançado pela família, com testemunho de funcionários, clientes, fornecedores e até concorrentes da marca, avançou ao JB o bisneto dos fundadores da Macal, André Caetano.

“Queremos muito apresentar o protótipo até final do ano. Vamos ver como corre”. E adiantou que será um veículo que terá um motor a combustão, 125cc, a 4 tempos. “Se a Macal estivesse a funcionar seria esta a mota que, certamente, estaria a produzir”, disse.

Recentemente, o JB visitou a exposição 100 anos Macal, que está patente até dia 19 deste mês nas antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho em Águeda. Recorde aqui a visita guiada por Ernesto e André Caetano.

Saiba mais aqui ou na edição impressa desta quinta-feira, dia 16 de setembro.