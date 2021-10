Casa da Juventude e da Criatividade da Mealhada foi inaugurada

Foi inaugurada, esta sexta-feira, em Ventosa do Bairro, a Casa Municipal da Juventude e da Criatividade da Mealhada, um espaço socioeducativo de base local direcionado para a experimentação e criatividade.

O espaço tem diversas áreas: Espaço Cocriativo de experimentação e criação tecnológica (com robôs, impressoras 3D e a laser); Área de Gaming (com vários jogos) e Espaço de Exposição Permanente e Experiência Tecnológica Interativa (com um jogo e um vídeo vocacionado para a sensibilização ambiental).

O projeto da Câmara da Mealhada é destinado a jovens entre os 13 e os 35 anos, sendo um local onde possam levar a cabo várias experiências em áreas relacionadas com a tecnologia.

Por outro lado, o equipamento tem um gabinete de apoio para aconselhamento no que toca a projetos de ensino e formação relacionados com a juventude.

Uma área de lazer e um espaço de ligação com a Biblioteca Municipal, são outras das valências deste espaço, que para já está disponível para visita apenas durante a tarde, podendo ter horário alargado no futuro e recebendo outros serviços, desde que se conjuguem com a temática do projeto.