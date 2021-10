Águeda deixa marca positiva no campeonato europeu das profissões

João Pimenta, em representação do Centro de Emprego e Formação Profissional CEFP) de Águeda fez parte da comitiva que conquistou o oitavo lugar na 7.ª edição do Campeonato Europeu das Profissões (Euroskills), que decorreu no final de setembro, em Graz na Áustria.

Na comitiva seguiu também o aguedense Zacarias Lebre, como jurado, em representação daquele centro de formação. João Pimenta, que defendeu a prova em Fresagem CNC, e o formador, preparam agora a participação no mundial, que acontecerá em outubro de 2022, em Xangai (China).

Entre 19 países europeus, Portugal ficou em oitavo na disputa das 16 profissões a concurso, conseguindo mesmo subir ao pódio três vezes para receber uma medalha de ouro, uma medalha de prata e uma medalha de bronze. Os profissionais lusos conquistaram ainda 6 medalhas de excelência, que são atribuídas sempre que a classificação é igual ou superior a 700 pontos, dos 800 correspondentes à pontuação máxima.

