Anadia: Renovação da rede de abastecimento de águas avança em três localidades

A renovação da rede de abastecimento de água nas localidades de Paredes do Bairro, Mogofores e Ferreiros está em curso. Os trabalhos, avança a autarquia anadiense, “tornam-se necessários, uma vez que as condutas se encontram em fim de vida útil”.

A intervenção que está a ser levada a cabo nas localidades de Paredes do Bairro e Mogofores, numa extensão total de 2457 metros lineares, representa um investimento municipal superior a 150 mil euros, com um prazo de execução de cinco meses.

Em nota de imprensa, a Câmara Municipal explica que em Paredes do Bairro, a renovação da rede incide na Rua Principal, numa extensão de 1490 metros, enquanto que, em Mogofores, os trabalhos decorrem no Bairro de Santa Luzia, numa extensão de 967 metros.

No lugar de Ferreiros, a intervenção centra-se, nesta fase, no Largo General Carmona, onde está a ser renovada a rede de abastecimento, numa extensão de cerca de 130 metros, num investimento que ronda os 10 mil euros. “De referir ainda que, o Largo será, a curto prazo, alvo de requalificação urbana, por parte da Junta de Freguesia, no âmbito do acordo pontual celebrado com o Município de Anadia”, lê-se ainda na nota de imprensa.

Recorde-se que, nos últimos anos, a autarquia anadiense tem vindo a renovar a rede de abastecimento nos diversos núcleos populacionais do concelho.