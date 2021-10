Atribuição de pelouros ao novo elenco municipal da Mealhada

Primeira reunião do novo colégio de vereadores marcada pela distribuição de pelouros. Reuniões serão todas abertas ao público.

A Câmara da Mealhada reuniu, pela primeira vez após as eleições, na última sexta-feira, para distribuição de pelouros.

António Jorge Franco, presidente da autarquia, ficará com o Urbanismo e Planeamento do Território, Ambiente, Espaços Verdes e Gestão de Resíduos, Mobilidade Sustentável, Eficiência Energética, Agricultura e Floresta, Gestão Administrativa e Financeira, Proteção Civil, Gestão de Recursos Humanos, Juntas de Freguesia, Ação Social, Gestão de Obras Municipais e Administração Direta, Gestão do Património Municipal, Desporto e Saúde.

Filomena Pinheiro (vice-presidente) terá os pelouros do Turismo e Desenvolvimento Económico (coadjuvada, nestas áreas, pelo vereador Hugo Silva), Fundos Comunitários, Relação com Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e Mercados e Feiras. Coadjuva o presidente na Gestão Administrativa e Financeira.

Gil Ferreira assumirá a vereação a meio tempo com os pelouros da Educação, Ensino e Formação, Cultura, Arquivo e Biblioteca Municipal, Cineteatro Messias, Comunicação e Imagem, Associações não desportivas e Feira de Artesanato e Gastronomia, enquanto que Hugo Silva assume a vereação a tempo inteiro com as áreas das Empresas e Iniciativa Privada, Espaços e Dinâmicas Empresariais, Inovação, Inovação Social e SmartCities e Juventude.

Aos três vereadores eleitos pelo PS, Rui Marqueiro, Sónia Leite e Luís Tovim, em substituição de Paulo Bicho e José Calhoa, respetivamente, não será atribuído pelouro.

As reuniões ordinárias serão quinzenais (segundas-feiras, às 9h) todas abertas ao público.