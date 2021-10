Autárquicas: Este domingo há eleições em Trofa, Lamas e Segadães

Esta União de Freguesias do concelho de Águeda ainda não votou e tem em mãos a decisão do sétimo vereador e quatro lugares para a Assembleia Municipal.

A população da União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga vai exercer o direiro de voto para as Autárquicas 2021 no próximo domingo, dia 10.

Um erro na impressão do boletim de voto para a Assembleia de Freguesia levou ao adiamento das eleições.

Com os resultados de 26 de setembro, a coligação Juntos por Águeda (PSD e MPT) conseguiu a maioria com a eleição de quatro dos sete mandatos para a Câmara, seguindo-se o PS com dois. Falta eleger o sétimo mandato, o que acontecerá no domingo.

Para a Assembleia Municipal, foi a mesma Coligação que conseguiu a maioria dos votos, elegendo 9 deputados, o PS tem 6 e o CDS tem 2. Estão por apurar quatro deputados.

O Jornal da Bairrada vai acompanhar a noite eleitoral em Águeda.