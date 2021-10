Eduardo Sterzi encerra Ciclo de Conferências”Carlos de Oliveira, 100 anos”

Termina, hoje, dia 27 de outubro, o Ciclo de Conferências “Carlos de Oliveira, 100 anos”, com Fluída? Vegetal? Animal? Confins e Metamorfoses da Prosa, de Água-Viva a Finisterra, tema que o professor e investigador Eduardo Sterzi irá explorar nesta iniciativa. Recorde-se que o Ciclo de Conferências dedicado a Carlos de Oliveira está inserido na vasta e diversificada programação que o Município de Cantanhede preparou para assinalar o centenário do nascimento do escritor. A sessão decorrerá a partir das 18h, em formato online, através da plataforma YouTube.

A partir de uma leitura comparada de Finisterra, de Carlos de Oliveira, e Água-viva, de Clarice Lispector, o docente invocará esferas exteriores à cultura e à própria humanidade, com a emergência de algo como uma retórica extra-humana, que recorre com frequência às figuras do vegetal e do animal, mas também, em suas formas extremas, do inorgânico, passando a ser determinante para as reconfigurações da prosa romanesca nos anos 70, em obras que assinalam elas mesmas, não por acaso, os confins das experiências literárias de seus autores.

Com uma notável carreira reconhecida pelo seu contributo à língua portuguesa, Eduardo Sterzi é docente de teoria literária na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp, Brasil) e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Publicou Por que ler Dante e A prova dos nove: alguma poesia moderna e a tarefa da alegria. Organizou Do céu do futuro: cinco ensaios sobre Augusto de Campos, é autor de livros de poesia, como Aleijão e Maus poemas, e de teatro, como por exemplo Cavalo sopa martelo. Como curador, foi responsável, com Veronica Stigger, pela exposição Variações do corpo selvagem, com Eduardo Viveiros de Castro, fotógrafo, exibida no Brasil, na Alemanha e em Portugal, da qual saiu o livro com o mesmo título. Atualmente, encontra-se a preparar um livro e uma exposição referentes ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, acontecimento fundamental da história da cultura no Brasil.

Recorde-se que o principal objetivo deste ciclo de conferências foi o de, por um lado, percorrer lugares bastante frequentados nas obras de Carlos de Oliveira, submetendo-os a perspetivas críticas novas, como foi o caso das intervenções de Pedro Serra, da Universidade de Salamanca, (Espanha) e será a de Eduardo Sterzi, da Universidade Estadual de Campinas (Brasil). Mas, por outro lado, uma visita ao espólio do autor, no caso de Ricardo Namora e Rui Mateus, que aproveitaram para questionar a ausência, nos conteúdos programáticos escolares, ambos membros do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra.