Educação: Escolíadas regressam em 2022 com mais de dois mil alunos de 20 escolas

31.ª edição do certame poderá contar com cerca de dois mil alunos e professores oriundos de mais de 20 escolas secundárias e similares dos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda e Viseu.

O concurso Escolíadas Glicínias Plaza vai regressar aos palcos, na primavera de 2022, pondo fim a uma paragem forçada de dois anos imposta pela Covid-19. Para a 31.ª edição do certame, a organização espera um número de inscritos superior a dois mil alunos e professores oriundos de mais de 20 escolas secundárias e similares dos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda e Viseu.

Recorde-se que o concurso Escolíadas é composto por provas de teatro, música, dança, artes plásticas, cultura geral e claques.

Segundo Cláudio Pires, presidente da Associação Recreativo-Cultural Escolíadas, “o objetivo principal do certame é o da inclusão da arte na educação, através da educação não formal”. Foto arquivo

O concurso Escolíadas, que é encarado por diversos professores como um complemento ao percurso letivo dos alunos, pretende oferecer “um espaço de experimentação artística e cultural aos alunos do ensino secundário, facultando-lhes acesso às melhores salas de espetáculos da região, disponibilizando todos os meios humanos e materiais da associação e das respetivas salas, proporcionando oportunidades únicas a todos os envolvidos no projeto”.

Desde 1997 que as Escolíadas são formalmente consideradas um evento de “Manifeste Interesse Cultural”, o que confere vantagens de mecenato a quem apoia o evento.

Já em 2015, o certame recebeu o certificado de “Iniciativa de Elevado Potencial de Empreendedorismo Social”, no âmbito do Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social em Portugal. Mais de quatro mil iniciativas foram identificadas, mas apenas 134 receberam esta honrosa distinção.

Para a edição de 2022, estão já confirmados espetáculos na Figueira da Foz, Ílhavo e Mealhada, com o apoio das autarquias locais, bem como do seu principal sponsor, o Centro Comercial Glicínias Plaza, em Aveiro.

As inscrições para as escolas irão abrir até ao fim do mês de outubro, prolongando-se até janeiro de 2022.

Mais informações: https://escoliadas.com