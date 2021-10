Escola Primária da Moita entra em obras de reabilitação

Tiveram início as obras para a reabilitação da Escola Primária da Moita, no concelho de Anadia. A empreitada foi adjudicada à empresa Revilaf 2 – Revestimentos, SA, pelo montante de 497.610,97 euros, com um prazo de execução de 12 meses.

A intervenção prevê a requalificação e remodelação do edifício principal e a criação de um edifício complementar, de modo a dar cumprimento ao programa funcional, segundo a legislação em vigor. Está prevista a criação de espaços de ensino, sociais e de apoio, designadamente duas salas de aula, biblioteca, sala polivalente, refeitório, gabinetes de professores e de atendimento, copa, instalações sanitárias para alunos, para pessoas com mobilidade condicionada e para adultos.

De referir que esta intervenção faz parte de um pacote de investimentos mais vasto que o Município tem vindo a realizar, nos últimos anos, na área da Educação, no sentido de dotar os estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo, em funcionamento no concelho, de melhores condições de conforto e de aprendizagem para um ensino de maior qualidade.

Para além da empreitada que envolve a intervenção física, posteriormente, será feita a aquisição do mobiliário escolar e do equipamento para a nova infraestrutura.

Durante o decorrer das obras, a Escola de acolhimento dos alunos será a Escola de Ferreiros que, entretanto, foi alvo de pequenos investimentos, de forma a dotar este espaço de condições essenciais e adequadas para o seu funcionamento.