Feira das Lambarices abre portas esta sexta-feira em Águeda

A primeira edição da Feira das Lambarices, em Águeda, acontece entre os dias 8 e 17 de outubro e promete dez dias de grande animação e perdição por doces.

Este grande evento alia um programa artístico com um alinhamento de luxo a uma componente gastronómica, onde cerca de trinta municípios, de norte a sul do país, estarão presentes para promover o melhor da doçaria tradicional de cada região, prometendo fazer as delícias dos visitantes.

Há ainda uma zona com um parque de diversões para os mais novos com equipamentos como carros de choque, montanha russa infantil, aviões e carrosséis, entre outros.

O cartaz musical inclui alguns dos nomes mais sonantes do panorama atual. São mais de vinte artistas durante dez noites de espetáculo.

Águeda receberá, entre outros, Ana Moura, Anselmo Ralph, Bárbara Tinoco, Calema, Piruka, Fernando Daniel, Cláudia Pascoal, Os Quatro e Meia e Miguel Araújo com os convidados António Zambujo e Tatanka.