Feira de troca de livros usados marca 17.º aniversário da Biblioteca da Mealhada

A Biblioteca Municipal da Mealhada vai assinalar o seu 17.º aniversário com uma feira de troca de livros usados durante todo o mês de novembro. O desafio é simples: leve um livro de casa e troque por dois.

A Feira de Troca de Livros Usados teve uma primeira edição em 2019, aquando do 15.º aniversário da Biblioteca, repetindo-se em 2020, com grande sucesso. Os utilizadores da Biblioteca e toda a comunidade são convidados a dar uma volta nas prateleiras de casa e a separar os livros que já não utilizam. Podem trazê-los para a Biblioteca e, em troca, levar outros de que necessitem.

Além de promover o aproveitamento de livros e a estimulação do gosto pela leitura, a iniciativa procura também atrair mais gente à Biblioteca Municipal da Mealhada, descobrindo as suas diversas áreas, da secção de leitura geral à secção infantojuvenil, da sala polivalente à mediateca ou à zona de leitura de jornais. No seu dia-a-dia, disponibiliza vários serviços e experiências, na sua maioria gratuitos, como workshops, exposições, colóquios e atividades direcionadas à população infantil ou idosa, como sejam a hora do conto ou o Cineclube.

Recorde-se que a Biblioteca Municipal da Mealhada abriu ao público a 29 de novembro de 2004, afirmando-se como uma “casa” vocacionada para a promoção do livro e da leitura junto de públicos de todas as idades.