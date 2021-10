João Fernandes é o novo comandante do Destacamento Territorial de Aveiro da GNR

O tenente-coronel João Fernandes é, desde o passado dia 11 do corrente, o novo comandante do Comando Territorial de Aveiro da GNR.

A cerimónia de tomada de posse, realizada nas instalações da sede do Comando da Unidade, foi presidida pelo tenente-general Rui Clero, comandante-geral da GNR.

Natural de Coimbra, João Fernandes tem 51 anos. É licenciado em Ciências Militares, na especialidade de Segurança (GNR), pela Academia Militar. Entre outras habilitações académicas, possui licenciatura em Direito, pelo Instituto Superior Bissaya Barreto, e o mestrado em Direito e Segurança, pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. É ainda Auditor de Segurança Interna.

Refira-se ainda que o novo comandante do Comando Territorial de Aveiro da GNR ingressou no quadro permanente da Guarda Nacional Republicana em 1993, tendo desempenhado diversas funções ao longo da sua carreira profissional, das quais se destacam: Comandante do Destacamento Territorial de Pombal; 2.º Comandante do Comando Territorial da GNR de Leiria e Comandante do Centro de Formação da Figueira da Foz – Escola da Guarda.

Na sua folha de serviço constam vários louvores e condecorações.