Jorge Palma em concerto no Centro de Artes de Águeda

A voz inconfundível de Jorge Palma vai estar em palco, no Centro de Artes de Águeda, já no próximo dia 29 de outubro, pelas 21h30.

Esta é uma oportunidade única para voltar a ouvir temas intemporais como “Frágil”, “Deixa-me Rir”, “Dá-me Lume” ou “Encosta-te a mim”. Um espetáculo intimista, durante o qual Jorge Palma será acompanhado por Vicente Palma e Gabriel Gomes.

Compositor e intérprete, Jorge Palma é um dos maiores músicos nacionais. Celebrou, em 2020, “70 Voltas ao Sol” no Castelo São Jorge, num espetáculo com uma orquestra de câmara dirigida pelo maestro Cesário Costa e com arranjos dos compositores Filipe Melo e Filipe Raposo. Foi ainda agraciado com a Medalha de Mérito Cultural da Cidade de Lisboa e com a Ordem do Infante Dom Henrique.

Vicente Palma e Gabriel Gomes (ex-Madredeus e Sétima Legião), são os dois músicos que o acompanham no seu formato acústico. Vicente surge na guitarra, no piano ou na voz, acompanhando Jorge Palma em alguns dos temas que juntos já tocam há mais de uma década. Gabriel Gomes oferece a sonoridade do seu acordeão para criar ambientes verdadeiramente íntimos e especiais.